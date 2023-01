Tour Elly Schlein: “Deve cambiare il modello di leadership, siamo qui per attivare un'intelligenza collettiva” [FOTO E VIDEO]

E' cominciato questa mattina da Cuneo il tour di Elly Schlein. L'ex parlamentare europea e oggi deputata, nonché ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna, è in Piemonte per promuovere la sua candidatura alla segreteria nazionale del PD (le primarie saranno il 26 febbraio, ndr).

"Il contrasto a ogni forma di disuguaglianza e discriminazione, il riscatto della dignità e della qualità del lavoro, e l'attenzione all'emergenza climatica”. Sono queste le tre grandi questioni che Elly Schlein mette al centro del percorso per costruire il nuovo Partito Democratico.

Prima tappa al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo, poi a Cuneo dove ha dovuto improvvisare un comizio davanti all'ingresso del CDT in Largo Barale perchè la sala prenotata era già al completo, con molti cittadini rimasti fuori.

A accompagnarla la parlamentare Chiara Gribaudo, coordinatrice dei comitati per la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Pd. Dopo la tappa Cuneese la candidata è la volta di Asti, mentre il tour si chiuderà questa sera a Torino all'Hiroshima Mon Amour alle ore 18.30.