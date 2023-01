Dopo due anni torna il "Carlevè ed Turin" alla Pellerina

Dopo due anni di assenza, a causa della pandemia, torna il "Carlevè ed Turin", il Carnevale Cittadino di Torino con un programma di eventi e iniziative che durano circa un mese, dal 21 gennaio al 5 marzo e che hanno come punto di riferimento il grande Luna Park del Carnevale del Parco della Pellerina.

Il programma, che dal 2004 viene promosso e organizzato dal Comitato Manifestazioni Torinesi in collaborazione con gli Spettacoli Viaggianti del tradizionale Luna Park del Carnevale con il coordinamento della A.T. Pro Loco Torino e il patrocinio della Città di Torino, dopo la sfilata inaugurale di sabato 21 gennaio tutta al femminile con la partecipazione di Majorettes e Ballerine brasiliane che hanno accompagnato Gianduja e Giacometta, le Maschere del Carnevale torinese da piazza Statuto a Piazza Castello attraverso via Garibaldi, oggi, domenica 29 gennaio, alle 15 prevede l'evento principale, con la sfilata del Carlevè ed Turin, sul circuito del Parco della Pellerina, attorno al tradizionale Luna Park del Carnevale, il più grande d'Italia con le sue oltre 150 attrazioni.