Anziani al sicuro, in Circoscrizione 5 incontri perché i fragili non cadano nelle truffe

Proteggere gli anziani dai malintenzionati, fornire loro gli strumenti per riconoscere una truffa e far sentire la presenza delle istituzioni.

E' questo il senso del ciclo di 4 incontri che la Circoscrizione 5, insieme alla polizia di Stato e alla polizia municipale ha organizzato sul territorio. Momenti di confronto dedicati agli anziani, ai fragili. Alle potenziali vittime di truffe, che si svolgeranno il 7 febbraio (ore 16 spazio anziani, corso Grosseto 115), 14 febbraio (ore 16 centro Gladioli, via dei Gladioli 29), 21 febbrai (centro d'incontro Campiglia, via Campiglia 40/A), 1° marzo (centro d'incontro Brusa, via Brusa 5).

"Troppo spesso sul nostro territorio si sono verificati tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Le truffe non vanno in quarantena e neanche in vacanza. I malintenzionati, infatti, non si fanno scrupoli e vanno sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane" ha spiegato il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno.

"Negli ultimi mesi si sono, infatti, già verificati casi in cui finti operatori della Asl hanno tentano di contattare al telefono diverse persone, con la scusa di dover fare il tampone per verificare la presenza del coronavirus, e finti infermieri si sono presentati alla porta con la scusa di sanificare i soldi o per offrire farmaci o presidi medici" ha proseguito il presidente.