Meteo a Torino, arriva il Foehn e le temperature salgono fino a 15 gradi

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte di passaggio. In pianura possibili nebbie o foschie dense al primo mattino. Nubi un po' più compatte sui versanti confinali delle Alpi tra Valle d'Aosta e alto Piemonte con possibilità di qualche breve nevicata ma a quote oltre i 1500/2000m.

Temperature in rialzo oggi e poi stazionare nei prossimi giorni. In montagna saranno prevalentemente positive a causa del Foehn, anche se non mancheranno le gelate notturne. In pianura ed in città anche saranno piuttosto elevate di giorno per il periodo, con valori che saranno generalmente compresi tra 10 e 15 °C. Localmente a causa del Foehn potrebbero anche essere superiori. Le minime invece in assenza di vento potranno ancora scendere a valori prossimi allo 0 o leggermente negativi con locali brinate.