Allarme vandali e baby gang: Orbassano alza la guardia e intensifica i controlli in città. "I ragazzi vanno rieducati"

Allarme vandali e babygang a Orbassano. E il Comune si attiva mettendo in campo le migliori armi a disposizione, a cominciare dal sistema di videosorveglianza installato in più punti sul territorio. "In questi giorni si sono riscontrati sempre più, atti di vandalismo e mancato rispetto del bene pubblico, a opera di gruppi di giovani e giovanissimi", dicono dal Comune.

Ecco perché il Corpo di Polizia Locale, insieme all’Amministrazione Comunale e al Comando dei Carabinieri di Orbassano, sta portando avanti numerosi interventi di controllo e sanzionamento finalizzati a sensibilizzare i giovani coinvolti in questi episodi sull’importanza del rispetto delle regole di convivenza civile e del bene pubblico. Verranno intensificati i controlli per verificare, in particolare, quelle situazioni in cui si radunano minori durante l’orario scolastico intenti all’uso di tabacco, alcool o altre sostanze, o in altre situazione potenzialmente a rischio.

"Abbiamo in programma di intensificare ulteriormente i controlli su tutto il territorio – spiega il Comandante della Polizia Locale, Alessandro Del Percio – così da limitare quanto più possibile sul nascere questo fenomeno che sta coinvolgendo ragazzi sempre più giovani della nostra città. Stiamo infatti riscontrando un’età media sempre più bassa tra i soggetti coinvolti, e questo ci pone l’urgenza di agire con tempestività non solo per sanzionare, ma anche e soprattutto per educare. Stiamo portando avanti un importante lavoro sinergico con il Comando dei Carabinieri, con i quali c’è unità d’intenti e di obiettivi. Siamo inoltre già partiti con il sanzionamento di alcune situazioni meno gravi, per le quali al posto dell’esborso economico sono stati proposti lavori socialmente utili che vengono svolti dai ragazzi coinvolti. Siamo certi che i risultati saranno positivi”. Viene inoltre portata avanti un’attività costante di informazione e sensibilizzazione svolta dagli agenti di Polizia Locale direttamente all’interno delle scuole: la tradizionale “educazione stradale” è stata rivista, trasformandosi in risposta alle esigenze emerse negli ultimi anni di una sempre più evidente necessità di richiamare l’educazione alla Legalità, al rispetto delle regole della convivenza civile e all’essere cittadini responsabili.