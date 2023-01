San Mauro si scopre cornice per la bellezza felina: ecco il concorso alla ricerca del gatto più affascinante [FOTO]

Belli, bellissimi e affascinanti nella loro sinuosità. Gatti in vetrina, a San Mauro, in occasione del concorso che ha visto decine di esemplari mostrarsi in tutta la loro bellezza, accompagnati dai loro orgogliosi amici a due zampe. Si è tenuta nel fine settimana l’Esposizione Internazionale Felina organizzata dalla FIAF negli spazi del Palazzetto dello sport “PalaBurgo”.



"Sono qui con il mio micio persiano bianco di 4 anni - dice Marina Defilippi, una delle partecipanti con il proprio gatto alla competizione -: Fiocco, anche se il nome completo è Romantic Blue Diamond. In questi giorni ha meritato due secondi premi per la sua razza".



Fiocco arriva dall'allevamento di Claudia Novelli, che a Cuneo fa crescere e accudisce questo particolare tipo di persiano. "Hanno colori che ricordano i siamesi, con orecchie, zampe e punta della coda scura", dice.