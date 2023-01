Grosso albero pericolante rischia di crollare, momenti di paura a Nichelino

Momenti di paura a Nichelino, nei pressi della parrocchia Santissima Trinità. Un grosso albero pericolante ha costretto i Vigili del fuoco ad intervenire ieri per un intervento andato avanti anche oggi, lunedì 30 gennaio, per mettere in sicurezza l'area che si trova all'interno del cortile del convento di via San Matteo.

Decisivo l'intervento dei Vigili del Fuoco

E' stato il vice parroco ad accorgersi del problema, lanciando subito la richiesta di aiuto per evitare che qualcuno potesse restare coinvolto o farsi male. Per fortuna, grazie all'intervento dei pompieri, la situazione è stata riportata sotto controllo, senza particolari disagi per chi transitava in zona.