Torino, maggior sostegno al Museo ferroviario piemontese

Per sostenere il Museo Ferroviario Piemontese il Consiglio comunale chiede al sindaco impegni maggiori in favore dell’associazione nata nel 1978 per valorizzare e tramandare un patrimonio storico culturale rilevante.

La mozione sottoscritta dal consigliere Simone Fissolo (capogruppo Moderati) impegna la giunta ad aumentare il proprio contributo annuale, ricordando l’impegno della Regione Piemonte di quarantacinquemila euro annui, per sostenere l’accordo di collaborazione con il carcere Lorusso e Cutugno di Torino; ad attivarsi con la Città Metropolitana affinché si associ al Museo Ferroviario Piemontese; ad attivarsi con Gtt per regolarizzare la posizione del Museo nei locali torinesi della stazione di ponte Mosca dove svolge attività di officina, ufficio e archivio storico favorendo la stipula di un comodato d’uso; a regolarizzare l’esposizione permanente della locomotiva a vapore 940.030 posta nel 2011 nell’aiuola che circonda il monumento a Vincenzo Vela all’incrocio fra corso Stati Uniti e corso Castelfidardo, di fronte alle ex Officine Grandi Riparazioni.

L'atto ha raccolto la condivisione trasversale dai gruppi del Consiglio comunale ed è stato approvato all'unanimità.