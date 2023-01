Ivrea, presentati i 30 nuovi autobus del trasporto pubblico locale

Presentati oggi in Piazza Ottinetti due dei trenta nuovi autobus Crossway di IVECO BUS di cui sarà dotata l’area di Ivrea e dell' eporediese.

Questi nuovi autobus Euro 6 saranno attivi a partire dal mese di febbraio. Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco di Ivrea Stefano Sertoli, l'Assessore alla mobilità Giuliano Balzola, il Consigliere della Città Metropolitana di Torino con delega ai Trasporti Pasquale Mazza, l’Amministratore Delegato di GTT Serena Lancione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia per Mobilità Piemontese Licia Nigrogno e alcuni sindaci della conurbazione.

Gli autobus sono stati acquistati da GTT per il 40% in autofinanziamento e per il 60% grazie a fondi regionali e, per una parte, di Città Metropolitana la quale ha anche deliberato nel mese di dicembre un finanziamento di un milione di euro per il successivo acquisto di autobus urbani 100% elettrici.

L’Assessore Balzola ha dichiarato: “E' una giornata importante per Ivrea e per il Canavese. Sono stati presentati due degli autobus della prima tranche del rinnovamento previsto per il parco mezzi del trasporto pubblico locale. Questo risultato è stato possibile grazie alla lungimiranza della Regione Piemonte che ha saputo conciliare la disponibilità dell’Assessorato all’Ambiente con quello ai Trasporti per poter finanziare il rimodernamento. Nel contempo, l'impegno del Comune di Ivrea, capofila della conurbazione, della Città Metropolitana di Torino, dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e l’autofinanziamento di GTT hanno contribuito fattivamente alla sostituzione di un parco mezzi che risultava essere il più obsoleto di tutto il Piemonte. E' il lavoro di squadra che ha permesso il raggiungimento di questo importante obiettivo, senza gravare sui bilanci comunali”.

Il Sindaco Stefano Sertoli ha aggiunto: “Questi trenta nuovi automezzi rappresentano un grande risultato per il rinnovo del parco circolante di GTT nell’area di Ivrea ed eporediese. La capacità della nostra amministrazione, e dell’Assessore alla mobilità in primis, di promuovere e seguire tale progetto è stata accompagnata dall’attenzione degli Enti superiori, dell’Agenzia della Mobilità e di GTT che ringrazio di cuore”.