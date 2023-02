Traffico di stupefacenti, definitiva l'assoluzione per l'ex juventino Michele Padovano

Un incubo durato anni che si è concluso con una assoluzione in via definitiva. E' terminato il lungo calvario per Michele Padovano, ex attaccante di Napoli, Genoa ma soprattutto Juve (con cui si laureò campione d'Europa nel 1996, segnando uno dei rigori nella finalissima di Roma contro l'Ajax), accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Tutto iniziato nel 2006

La sentenza è stata pronunciata al termine del processo d'appello bis che era stato ordinato dalla Cassazione. Padovano era stato coinvolto nel 2006 in un'inchiesta della procura di Torino su un traffico di hashish. In primo grado l'accusa aveva chiesto 24 anni di reclusione, poi la Cassazione aveva annullato la condanna a sei anni e otto mesi, rinviando tutto a un nuovo processo d'appello. Che ha sancito l'assoluzione per l'ex attaccante bianconero.