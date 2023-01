A Chivasso riapre il Nuovo Cinema Paradiso: al Festival Chiavi di lettura arriva Totò Cascio

Nella biblioteca civica Movimente, venerdì 3 febbraio, alle ore 18 il giovanissimo protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, il film premio Oscar diretto da Giuseppe Tornatore, presenterà il suo libro “La gloria e la prova”. Totò Cascio, 35 anni dopo il suo esordio sul grande schermo che gli fece ottenere il British Academy of Film and Television Arts, ha scritto un’autobiografia in cui, oltre a raccontare i suoi successi artistici, tratta del suo rapporto con la patologia agli occhi di cui è affetto, che ha influito sul suo percorso da attore.