Pink coworking, in Circoscrizione nasce la comunità delle donne e per le donne

Uno spazio di donne, per le donne. E’ stato inaugurato oggi, nella sede della Circoscrizione 1, Pink Coworking, il primo coworking nato all’interno di uno spazio pubblico a Torino. Dato in concessione per sei mesi all’associazione Acca, lo spazio è una vera e propria community di donne per le donne. Un’alleanza per il lavoro, nato per contrastare la penalizzazione delle freelance e dei loro diritti.

Contrastare isolamento e penalizzazione lavoratrici freelance

L’obiettivo è quindi quello di “contrastare l'isolamento e la penalizzazione delle lavoratrici freelance. Non un coworking comunemente inteso come servizio da utilizzare - spiegano le promotrici - ma un bene comune da curare insieme”. E si spiega in tal senso l’attività chiamata Banca del tempo e delle competenze, che permetterà a chi frequenta gli spazi di mettere le sue competenze a disposizione della comunità per due ore al mese.

Decisiva la volontà della Circoscrizione 1

Per l’apertura del Pink Coworking è stata decisiva la volontà della Circoscrizione 1, determinata ad aprire le sue porte alla cittadinanza, che in centro e Crocetta non sempre trova spazi pubblici in cui riunirsi: “Il tema del lavoro delle donne è cruciale: questo progetto è rivolto a quelle lavoratrici che nel mercato del lavoro odierno sono quelle che hanno più difficoltà e sono meno tutelate" ha spiegato la presidente della Circoscrizione, Cristina Savio.

Pentenero: "Solidarietà e innovazione assieme"

All’inaugurazione ha partecipato anche Gianna Pentenero, assessora al Lavoro del Comune di Torino, che ha parlato della necessità di sostenere il lavoro femminile con misure strutturali: “Questa iniziativa dà un messaggio di solidarietà e innovativo: un coworking che mette insieme tante idee e ha grande capacità di innovazione, in una struttura pubblica”.

“I due anni di pandemia - ha concluso Pentenero - hanno trasmesso una sensazione di solitudine, quindi creare una dimensione comune è di grande valore".

“Questa inaugurazione è una re-immaginazione civica, di collaborazione tra pubblico e privato” ha commentato Caterina Bonora dell’associazione Acca. “Come Circoscrizione abbiamo voluto valorizzare nel migliore dei modi i nostri locali, non volevamo tenerli chiusi e abbandonati” ha aggiunto Caterina Romeo, coordinatrice dell’organizzazione degli uffici.

Gli orari di apertura del coworking

Il coworking sarà accessibile dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16:30 e il venerdì dalle 9 alle 14:30. Alle socie coworker è richiesto un contributo di 60 euro al mese a sostegno del progetto.