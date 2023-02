Neonato morto a Roma, al Mauriziano i neopapà tornano in reparto con le mamme

Dopo la vicenda del neonato morto a Roma soffocato per errore dalla madre, da oggi l'ospedale Mauriziano riapre le porte ai neopapà per tutta la giornata. Nelle scorse settimane, in tutta Italia, si era alzata un' ondata di protesta di moltissime neomamme che avevano denunciato la carenza di personale in ostetricia come aiuto nel post parto. A complicare ulteriormente il quadro le regole imposte con la pandemia, che hanno di fatto chiuso le porte dei reparti ai parenti.