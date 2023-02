Neonato morto soffocato a Roma, al Sant'Anna i papà tornano in reparto con le mamme

Dopo la vicenda del neonato morto a Roma soffocato per errore dalla madre, l'ospedale Sant'Anna riapre le porte ai neopapà per tutta la giornata. Nelle scorse settimane, in tutta Italia, si era alzata un' ondata di protesta di moltissime neomamme che avevano denunciato la carenza di personale in ostetricia come aiuto nel post parto. A complicare ulteriormente il quadro le regole imposte con la pandemia, che hanno di fatto chiuso le porte dei reparti ai parenti.

"Una persona di propria scelta durante il travaglio"

Il Sant'Anna ha diffuso in queste ore un'informativa dove si spiega che a tutte le donne è garantita "una persona di propria scelta durante il travaglio, il parto e la degenza". "Per ragioni organizzative - continua la nota - non sarà possibile effettuare avvicendamenti nell’arco della stessa giornata, tranne nei casi pre autorizzati". Il papà o la nonna, che assistono la neo mamma per tutto il giorno, non potranno essere accompagnati da bambini. Oltre alla persona che aiuta la partoriente, ne sarà ammessa un'altra "nella fascia oraria 13.30/14.30, per la durata massima di 45 minuti". Le due non potranno però stare in contemporanea nella stanza con la madre ed il bimbo.

