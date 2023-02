Nuovo dormitorio per clochard in corso Sebastopoli, punti di accoglienza diffusi in città

Attivo da ieri un nuovo dormitorio per clochard e persone in difficoltà in corso Sebastopoli 262. Il presidio potrà ospitare fino a 14 persone, in un orario pre-serale dalle 18 alle 9 del mattino seguente. Gli ospiti saranno segnalati e inviati dal Servizio Adulti in difficoltà della Città e dalla boa notturna. Gli operatori della cooperativa Valdocco, in collaborazione con PG Frassati, si occuperanno della loro accoglienza durante la cena e la notte.

Presidi diffusi in città

Un nuovo punto dove le persone possono ricevere assistenza complementare, non solo un pasto caldo o un letto per evitare di dormire in strada. A novembre era stato attivato il presidio di via Bologna, nella zona nord della città. Un passo ulteriore nella direzione di avere dormitori più piccoli e diffusi in città, in contrapposizione a quello grande e decentrato di via Traves.

