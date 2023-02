"Torino da riscoprire". Dopo Agnelli e Fiat, Bloomberg di New York disegna il futuro della città

Piano regolatore e city brand

La visita di Bloomberg a Torino, come ha ricordato Lo Russo, " nasce dalla missione fatta a New York " negli scorsi giorni in occasione delle Universiadi di Lake Placid. Sono due gli ambiti dove la Fondazione metterà a disposizione la sua esperienza maturata nel ridisegno di moltissime altre città nel mondo: la revisione del piano regolatore e la creazione di un nuovo city brand, per fare conoscere la città a livello internazionale.

Bloomberg: "Torino carte in regola come città di successo"

"Da urbanista - ha commentato Amanda Burden - so cosa rende una città di successo e Torino ha tutte le carte in regole per esserlo, dai parchi all'università. È vivibile ed apprezzabile per chi ci vive, ma anche per chi viene da fuori".

"Bloomberg - ha poi aggiunto - ha lavorato tanti anni a Milano. A New York non sapevamo nulla di Torino, che è una città da riscoprire: il nostro obiettivo è capirne il DNA e farne emergere tutte le potenzialità".