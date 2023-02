Un clic per informazioni e sconti, ma anche per raccontare cosa vuole il turista: ecco il progetto di Federalberghi

Torino si mette in vetrina per chi mette piede sul suolo di Caselle, ma anche su quello di Orio al Serio. Succede grazie a un progetto sperimentale messo a punto da Federalberghi Torino con il supporto tecnologico di WeforGuest, grazie al contributo della Camera di commercio di Torino ed in collaborazione con Turismo AlpMed.



Ai viaggiatori in arrivo ai due aeroporti sarà sufficiente accedere alle postazioni di promozione del territorio allestite presso i punti informativi gestiti da Turismo AlpMed, registrarsi gratuitamente a una rete Wifi, fornire i propri dati e ricevere, sia in tempo reale sia in momenti successivi, informazioni, sconti e agevolazioni mirate per promuovere Torino e la provincia come destinazioni turistiche.



I dati, forniti dagli utenti durante la registrazione e trattati secondo le vigenti normative sulla privacy, confluiranno in un CRM che consentirà una profilazione delle diverse tipologie di turista sulla base di informazioni fornite. Attraverso la profilazione, i partner del progetto potranno veicolare all’indirizzo dei singoli newsletter, offerte, contenuti e proposte promozionali mirate sulla base degli interessi personali. Il progetto potrà, in futuro, essere esteso a ulteriori postazioni ed essere integrato con nuovi contenuti di marketing territoriale per incentivare le persone a scegliere Torino e la sua provincia e promuoverne l’immagine, con ricadute positive sul lungo periodo.



"È un progetto importante per la promozione della nostra destinazione perché consente ai turisti di conoscere meglio le proposte turistiche del territorio, di restare in contatto con gli operatori del settore creando anche un rapporto fiduciario e di usufruire delle proposte mirate ed elaborate sulla base dei reali interessi del cliente-turista – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – attraverso questa esperienza vogliamo ribadire e rilanciare la necessità di una sempre più stretta sinergia tra i diversi soggetti e attori che operano nel settore e che, a vario titolo, cooperano per incentivare le persone a visitare Torino".

“Proseguiamo la nostra presenza a Caselle e Orio al Serio con questo progetto che si affianca alle degustazioni proposte dai Maestri del Gusto per i passeggeri in transito in questi aeroporti – dichiara Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino –. Insieme a Federalberghi realizziamo nuovamente un’azione di promozione turistica in digitale, come già abitualmente facciamo con i nostri progetti Visit Torino, Visit Valsusa e Visit Canavese e valli di Lanzo, realizzati in collaborazione con le associazioni di categoria, per raggiungere i potenziali turisti con offerte personalizzate e a portata di click”.