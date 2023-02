In Comune il convegno sull’ apartheid israeliano, Crosetto (Fdi) attacca: “Per me questo è antisemitismo”

In Comune il convengo sull’ apartheid israeliano, Crosetto (Fdi) attacca: “Per me questo è antisemitismo”

Il convegno "Apartheid israeliano contro la popolazione palestinese" è sfociato in discussione quando il capogruppo di Fratelli d'Italia Giovanni Crosetto ha parlato di "antisemitismo". Organizzato il 1° febbraio in sala Colonne all'interno di Palazzo Civico dal gruppo consiliare di Sinistra Ecologista, l'incontro ha trattato il tema dei diritti dei cittadini palestinesi che, secondo il report dell'ONG pubblicato un anno fa, subiscono discriminazioni da parte di Israele.

Dopo gli interventi da parte di Tina Marinari - coordinatrice dei progetti di Amnesty -, Domenico Gallo - magistrato - e Amedeo Rossi, attivista BDS e autore del libro “Guerra all’acqua”, che hanno raccontato le conclusioni del report, c’è stata tensione tra il consigliere di Fratelli d’Italia e il pubblico presente.

La discussione è seguita all’accusa di antisemitismo, con il pubblico che si è scaldato e ha intonato “Bella Ciao”

Crosetto ha criticato l’impostazione della conferenza: “In questa sede, all’interno del comune di Torino, sentire un’ora e mezza senza contraddittorio dove si definisce lo stato di Israele come stato che applica e pratica l’apartheid, per me questo è antisemitismo”.

A quel punto il pubblico ha risposto alzando la voce, con la moderatrice Alice Ravinale, capogruppo di Sinistra Ecologista, che ha cercato di far tornare la calma all’interno della sala. Successivamente, Giovanni Crosetto ha citato le parole del Governo italiano e del Parlamento tedesco, che ha classificato il movimento BDS come antisemita, e alcuni membri del pubblico hanno iniziato a intonare “Bella Ciao”.

Ravinale ha infine calmato le acque affermando che parlare di antisemitismo è una strategia che porta a distogliere il focus dal report, che tratta di diritti civili nello Stato di Israele. “Mi fa piacere - ha concluso - sentire dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Torino questa attenzione per il tema dell’antisemitismo”.

Anche il consigliere di maggioranza Silvio Viale, capogruppo di “Lista civica per Torino”, ha riconosciuto l’importanza del fatto che un esponente di Fratelli d’Italia abbia nominato l’antisemitismo, mentre i relatori del convegno hanno risposto pacatamente a Crosetto evidenziando come si dovrebbe parlare di diritti civili in modo universale, senza distinzioni.

Al centro anche l’intesa tra Iren e l’azienda israeliana Mekorot. Sganga (5 Stelle): “Andremo avanti con questa battaglia”

A rendere ancora più attuale l’argomento è la fresca intesa tra Iren e la compagnia idrica israeliana Mekorot, accusata da BDS di sfruttare il territorio e il popolo palestinese per gli approvvigionamenti di acqua. La città di Torino, come partner di Iren, è stata chiamata a rispondere di questo accordo, e la capogruppo del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga ha confermato che non tutto il Consiglio comunale è d’accordo con la vicenda.