Meteo: il freddo prosegue ma ancora poche piogge su Torino e provincia

Fino a sabato temperature oltre la media e Foehn. Da domenica, ma in particolare da lunedì, nuova fase molto fredda che durerà quasi tutta la settimana. Ma di precipitazioni al momento poche e concentrate lunedì mattina su basso Piemonte e Liguria.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani, venerdì 3 e sabato 4 Febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte di passaggio. In pianura possibili nebbie o foschie dense al primo mattino. Nubi un po' più compatte sui versanti confinali delle Alpi tra Valle d'Aosta e alto Piemonte con possibilità di qualche breve nevicata ma a quote oltre i 1500/2000m.

Temperature che in montagna saranno prevalentemente positive a causa del Foehn, anche se non mancheranno le gelate notturne. In pianura anche saranno piuttosto elevate di giorno per il periodo, con valori che saranno generalmente compresi tra 14 e 17 °C. Domani possibili punte fino a 20 °C localmente a causa del Foehn. Le minime invece in assenza di vento potranno ancora scendere a valori prossimi allo 0 o leggermente negativi con locali brinate, ma in generale si attesteranno tra 5 e 10 °C specie in presenza di vento.

Venti in generale assenti o deboli di direzione variabile sulle pianure, da moderati a forti di Foehn sulle Alpi, localmente potranno arrivare fino ai fondovalle e alle pedemontane adiacenti.

Da domenica 5 Febbraio

Primo calo delle temperature a partire da domenica, con valori che rientreranno nella norma e massime che non supereranno i 10/11 °C. La giornata tuttavia sarà ancora gradevole e con poche nubi, possibili nebbie più estese in pianura.

Da lunedì 6 ulteriore calo delle temperature, cielo molto nuvoloso o coperto al mattino con nevicate fino a bassa quota su Alpi marittime e pedemontane cuneesi, in esaurimento già dalla tarda mattinata. Piogge anche sul ponente ligure. Assenza di fenomeni rilevanti sul resto del Piemonte. Nei giorni a seguire freddo e temperature che di giorno difficilmente supereranno i 3/4 °C complice anche copertura nuvolosa irregolare. Le minime invece saranno diffusamente negative, specie in assenza di vento e copertura nuvolosa, con valori localmente anche inferiori ai -5/-8 °C e gelate estese.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino