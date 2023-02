La vita moderna è più divertente, più gradevole e più conveniente che in qualsiasi altro momento della storia dell'umanità, e questo è in gran parte merito dell'elettricità. Quasi ogni ora del giorno si utilizza un dispositivo elettronico, sia esso lo smartphone o il computer dell'ufficio.

Il motivo della realizzazione di questi prodotti è frutto del geniale lavoro di ingegneria elettrica di uomini e donne dei decenni passati. Per divertirci un po', questo articolo tratterà di 6 delle più importanti invenzioni elettroniche della storia che hanno permesso alla razza umana di progredire così tanto.

Vuoi scoprire di più? È il momento di immergerti nell'elenco che segue e di accrescere le tue conoscenze.

1. Circuiti stampati di interconnessione ad alta densità (HDI PCB)

Per prima cosa troviamo il circuito stampato HDI.

Nel 1995, la tecnologia micro-via venne utilizzata per la prima volta nella produzione di circuiti stampati, avviando una nuova ed entusiasmante era dell'elettronica: l'era dei circuiti stampati HDI.

Quasi tutti i principali dispositivi che utilizzi oggi, dallo smartphone che hai in mano al computer portatile che possiedi in casa, hanno al loro interno un circuito stampato HDI. Il motivo per cui i PCB (acronimo inglese di circuito stampato) HDI sono così rivoluzionari e importanti è che consentono ai dispositivi di essere più piccoli, più veloci e più compatti. I segnali possono essere trasferiti in modo molto più rapido e anche l'espansione termica è ridotta, rendendo i prodotti più efficienti e con una maggiore durata.

Se vuoi saperne di più sulle interconnessioni ad alta densità e sulla crescita dell'elettronica, puoi cliccare qui. È un ottimo modo per comprendere meglio il funzionamento della tecnologia alla base dei PCB HDI.

2. Transistor

Il primo transistor venne creato nel 1947.

In poche parole, un transistor funziona come un interruttore per i segnali elettronici, garantendo l'attivazione di un circuito quando la corrente scorre.

Oggi i transistor vengono utilizzati per creare microprocessori che vengono poi inseriti in migliaia di prodotti differenti, dagli smartphone alle fotocamere digitali.

3. Auto elettriche

Nell'era del riscaldamento globale, le auto elettriche sono considerate come uno dei più grandi compagni dell'umanità per la salvaguardia del pianeta. Sebbene la prima auto elettrica sia stata inventata più di 100 anni fa (nel 1884), non è ancora il tipo di auto principale che gli automobilisti guidano.

Tuttavia, Elon Musk (CEO di TESLA) è uno dei maggiori promotori delle auto elettriche e grazie a lui e ad altre aziende di auto elettriche il futuro sarà probabilmente a trasmissione elettrica.

Entro il 2023, i veicoli elettrici rappresenteranno oltre il 60% dei veicoli venduti a livello globale, una notizia incredibilmente positiva.

4. La lampadina

Quante lampadine accendi ogni giorno? Probabilmente molte. Grazie alle lampadine, gli esseri umani possono trascorrere la maggior parte della loro vita alla luce, anziché al buio pesto. Alcuni ritengono che la lampadina sia la più importante invenzione umana dopo il fuoco.

5. Ricarica wireless

Ecco un'invenzione più moderna su cui concentrarsi: la ricarica wireless.

Probabilmente avrai già usato almeno una volta un caricabatterie wireless, come il MagSafe di Apple per iPhone.

Grazie alla ricarica wireless, le persone non dovranno più dipendere da scomodi cavi che si attorcigliano. Tuttavia, ci vorrà ancora po' di tempo prima che la ricarica wireless diventi la principale fonte di ricarica per smartphone e altri dispositivi.

6. Telecomando senza fili

Ultimo, ma non meno importante, il telecomando senza fili.

Il primo telecomando senza fili venne inventato da Robert Adler nel 1956. Grazie a lui, ogni volta che guardi Netflix non devi alzarti per modificare il volume o cambiare il programma che stai guardando, ma ti basta fare tutto con un semplice clic, utilizzando il telecomando senza fili.