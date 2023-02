Terzo Polo, nasce la federazione provinciale fra Azione ed Italia Viva

E' nata la Federazione Provinciale di Torino fra Azione ed Italia Viva con l’intento di dare continuità politica al Terzo Polo sulla Provincia di Torino, che tanto ha saputo attrarre alle ultime elezioni politiche; ed avrà il ruolo di promuovere e coordinare le attività sul territorio, con l’obiettivo di arrivare entro il più breve tempo possibile alla costituzione di un nuovo partito unico dei liberal democratici, che sia aperto a tutte le forze liberali, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Repubblica e respingano ogni forma di populismo di destra e di sinistra.

La Federazione Provinciale promuoverà un costante coordinamento dei rispettivi rappresentanti e iscritti per assicurare l’uniformità della linea politica e la condivisione delle iniziative di rilievo nei Comuni della Provincia di Torino. Tale organo è composto, per Azione Torino Città Metropolitana da: Cristina Peddis, Matteo E. Maino, Katia Agate, Giovanni De Luigi, Maddalena La Marca, Francesco Tesio; per Italia Viva Provincia di Torino da Maria Angela Ferrero, Roberto Gentile, Caterina Manzi, Giuseppe Lozito, Gabriella Ziliani, Mauro Turri.

I rappresentanti provinciali dei due Partiti: Cristina Peddis (Azione Torino Città Metropolitana) Maria Angela Ferrero (Italia Viva Provincia di Torino) Roberto Gentile (Italia Viva Provincia di Torino).