Nichelino prepara la rivoluzione: asili aperti anche il sabato mattina, per aiutare i genitori che lavorano

Una scelta fatta per aiutare le (non poche) famiglie che hanno uno o entrambi i genitori che lavorano anche nel fine settimana. Ed allora il comune di Nichelino prepara la rivoluzione: asili nido aperti anche al sabato mattina, oltre a maggiori risorse per contrastare il disagio e la povertà educativa.

Azzolina: "Conciliare famiglia e lavoro"

Per centrare questo risultato l’assessorato all’Istruzione e gli uffici comunali stanno cercando di fare incetta di risorse (grazie a bandi sovracomunali, regionali e fondi di enti e associazioni) da destinare alle scuole del territorio. “Un passo avanti verso la creazione di quel sistema integrato 0-6 anni su cui stiamo lavorando dal nostro insediamento", ha spiegato Alessandro Azzolina. "L'obiettivo è garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità per superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche o etniche. Oltre a venire incontro alle esigenze dei genitori", ha aggiunto l'assessore nichelinese.

Positivo l'esperimento fatto alla Cacciatori

Un primo esperimento di orario prolungato è stato avviato durante le festività natalizie. “L’asilo nido Cacciatori ha funzionato come centrale, raccogliendo le domande delle famiglie interessate. Alla fine sono stati una quindicina i bimbi che hanno frequentato il nido", ha detto ancora Azzolina. Questo risultato ha convinto l'Amministrazione a percorrere questa strada con ancora maggiore convinzione e da questo mese (fino alla fine dell’anno scolastico), uno o due dei quattro asili di Nichelino resterà aperto anche il sabato mattina. Su chi ricadrà la scelta dipenderà ovviamente dalle domande ricevute.

Il servizio sarà gratuito per le famiglie, consentendo di conciliare al meglio le esigenze del lavoro con la gestione dei figli piccoli.