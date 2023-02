Innovazione e ricerca, la sottosegretaria Montaruli in visita alla Fondazione Links: "Connessione tra Università e mondo del lavoro"

Il sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca, Augusta Montaruli, ha visitato oggi la Fondazione Links, centro di ricerca di eccellenza del territorio torinese che opera a livello internazionale con oltre 3.000 partner (grandi aziende e PMI, enti di ricerca e associazioni), ed un bilancio preconsuntivo di quasi 18 milioni di euro.





Eccellenza della ricerca applicata nell’ambito della più innovativa tecnologia ICT, polo di riferimento della transizione digitale ed economica ed ente per il potenziamento del territorio e del tessuto produttivo per aziende e istituzioni, “è un’eccellenza del territorio - commenta il Sottosegretario Montaruli - che opera come connessione tra l’Università e il mondo del lavoro. La fondazione Links è un’importante realtà innovativa, da anni consolidata sul territorio nazionale ed internazionale, cui il Ministero dell’Università e della Ricerca guarda con particolare attenzione, al fine di esportare un modello virtuoso come Links per sviluppare e potenziare le attività nell’ambito della ricerca applicata e, contestualmente, far crescere il tessuto produttivo del Paese”.





“E’ stato un privilegio per noi ospitare il sottosegretario Montaruli - ha commentato il presidente Marco Mezzalama - al fine di presentare il lavoro di Links non solo come singolo ente di ricerca, ma come parte attiva dell'ecosistema della innovazione del territorio e attore di riferimento della sempre più attuale transizione digitale ed ecologica”.