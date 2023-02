La trappola dell’azzardo: un tour contro le dipendenze da gioco

Cinque città, dieci incontri, un vademecum sul gioco on-line, centinaia di studenti e cittadini coinvolti in un percorso di conoscenza e consapevolezza del gioco d’azzardo patologico, con la costruzione di strumenti utili a individuare i rischi, le insidie e i pericoli di un fenomeno sempre più diffuso tra ampi strati della popolazione.

A partire dal 24 gennaio e fino al 20 aprile 2023 il progetto “La trappola dell’azzardo”, realizzato daAvviso Pubblico e BPER Banca, è in tour per l’Italia, coinvolgendo scuole e cittadini. Dopo la prima tappa a Roma, il prossimo appuntamento è a Torino il 7 febbraio dalle 17.30 alle 19al XVesimo piano della sede (corso Inghilterra 7) della Città metropolitana di Torino, che è un ente socio di Avviso Pubblico.

Il tour rappresenta un’occasione per affrontare gli aspetti legati alla salute dei giocatori con riflessi importanti sulla dipendenza, ma anche per chiarire il rapporto che esiste tra mafie e gioco d’azzardo, messo in evidenza dalle tante inchieste e dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia, secondo cui il gioco rappresenta per le organizzazioni criminali uno dei principali settori di interesse, con rilevanti implicazioni sia all’interno della società che nell’economia.

Da tenere in considerazione il ruolo della società civile nei confronti di un fenomeno in continua espansione ed evoluzione. In particolare il progetto punta a tutelare il mondo giovanile, con uno sguardo d’insieme che coinvolge il mondo bancario e le sue possibili strategie di contrasto al gioco d’azzardo e quello degli amministratori locali, che hanno un ruolo importante di indirizzo verso politiche territoriali concrete.

L’appuntamento presso la sede della Città metropolitana di Torino sarà dedicato in particolare alla “Evoluzione della normativa e gli effetti sul territorio”.





Dopo i saluti istituzionali di Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, Michela Favaro, vicesindaca Comune Torino e coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, Diego Sarno, coordinatore regionale di Avviso Pubblico e consigliere regionale, e Giuseppe Aimi, direttore territoriale Nord Ovest di BPER Banca,

interverranno:

Roberto Montà , presidente di Avviso Pubblico;

Paolo Jarre , già direttore Dipartimento patologie delle dipendenze Asl To3 Torino;

Simona Neri, sindaca di Laterina Pergine Valdarno e responsabile Gioco d’azzardo Anci.

Modera l’incontro Claudio Forleo, responsabile Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico.