Torino passa una domenica con disservizi per la telefonia: è #TimDown anche sotto la Mole

Anche Tim si mette a creare problemi agli utenti. Nella giornata di oggi, infatti, i torinesi (ma non solo loro) si trovano alle prese con disservizi e difficoltà nell'utilizzare i servizi di questo operatore.



Quello che è già stato ribattezzato "Timdown" sta colpendo un po' in tutta Italia. Torino, ma anche Milano, Bologna, Roma, Napoli, Firenze, Bari e Palermo. Solo per citarne alcuni.



Non è un periodo fortunato, insomma. Proprio pochi giorni fa, infatti, sono iniziati i problemi con Libero. Questa domenica è la volta di Tim, con Internet, ma anche linea fissa.