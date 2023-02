Lutto per la Circoscrizione 7: è morto l'ex presidente Luciano Barberis

Aurora, Vanchiglia, Vanchiglietta e Madonna del Pilone 7 in lutto per la scomparsa, avvenuta ieri mattina, dell'ex Presidente della Circoscrizione 7 Luciano Barberis. Un ruolo che aveva rivestito durante la giunta guidata dall'allora sindaco Sergio Chiamparino. A ricordarlo l'attuale Presidente Luca Deri, che su Facebook ha scritto: "per oltre 12 anni infaticabile presenza sul territorio, che ha amministrato con impegno e capacità politica. Ciao Luciano".