Scarpe per donna: i modelli intramontabili

Ci sono un sacco di meme che prendono in giro le donne per la loro collezione di scarpe, la nostra passione nasce probabilmente da giorno in cui abbiamo visto Cenerentola: avevi mai pensato che un solo paio di scarpe potesse cambiarti la vita? Lei ci ha fatto capire come una scarpetta di cristallo potesse essere la chiave per trovare l'amore e a rafforzare questa immagine ci ha pensato Carrie nella celebre serie TV ambientata a New York intitolata Sex and the City… chi non ha mai sognato di indossare un paio di Blahnik proprio come lei? O un paio di Louboutin come le protagoniste di Gossip Girl? Scopriamo quali sono i modelli intramontabili da avere nella propria collezione di scarpe.

Che tu sia un’appassionata di scarpe o un minimalista che ne possiede solo poche paia, avere le scarpe giuste può dare al tuo guardaroba un aggiornamento istantaneo. Un ottimo paio di scarpe può portare qualsiasi outfit, dal basico allo chic. Ecco perché è importante che ogni donna abbia nell'armadio alcune calzature chiave che si adattano a qualsiasi look. Ecco le scarpe must-have che ogni donna dovrebbe possedere.

Ankle boots

Un paio di stivaletti alla moda è essenziale per il guardaroba di ogni donna. Stanno benissimo con jeans, vestiti, gonne: lo chiami! Investire in un paio di stivaletti di qualità può durare anni e sono disponibili in tanti stili diversi, dai tacchi a spillo agli stivali da combattimento e tutto il resto.

Ballerine

Le ballerine sono un must assoluto per ogni donna che cerca di mantenere il comfort senza rinunciare allo stile. Le ballerine sono disponibili in tanti colori e modelli e sono perfette per i giorni in cui vuoi qualcosa di comodo ma comunque messo insieme. Inoltre, la suola piatta le rende perfette per camminare tutto il giorno!

Un paio di tacchi

Tutti hanno bisogno di un buon paio di tacchi nel loro armadio da poter tirare fuori per le occasioni speciali o per le serate in città. Scegli un'altezza e uno stile del tacco comodi per te, così non sarai tentato di passare a opzioni più pratiche all'ultimo minuto!

Sneakers

Non hai bisogno che ti diciamo quanto siano versatili e comode le sneakers! Dalle commissioni all'andare in palestra, non c'è scelta migliore delle scarpe da ginnastica quando si tratta di comfort e prestazioni. Inoltre, sono disponibili in così tanti fantastici stili ora che possono essere vestiti su o giù a seconda di dove stai andando!

Sandali

I sandali sono elementi essenziali del guardaroba estivo: non c'è modo di evitarlo! Dalle classiche infradito ai sandali con il cinturino, ci sono infinite opzioni quando si tratta di scegliere sandali che si adattano perfettamente alla tua personalità. I sandali non solo mantengono i piedi freschi durante i caldi mesi estivi, ma rendono anche più facile lo styling degli outfit!

Mules

Queste scarpe senza lacci sono state di gran moda di recente, e per una buona ragione: stanno benissimo con quasi tutto! Che tu scelga sandali aperti o ciabatte chiuse sul retro, queste scarpe aggiungeranno un tocco di eleganza in più al tuo abbigliamento senza dover sacrificare il comfort.

Mocassini

I mocassini sono un altro stile popolare di scarpe in questo momento per la loro versatilità e atemporalità. Puoi indossare mocassini con pantaloni o gonne stanno sempre bene! Anche le scarpe Oxford seguono lo stesso principio, tranne per il fatto che hanno un aspetto più formale, perfette per riunioni di lavoro o colloqui di lavoro.

Stivali Overknee

Gli stivali al ginocchio sono uno di quei pezzi che ogni donna dovrebbe possedere perché possono elevare istantaneamente qualsiasi look con il minimo sforzo richiesto! Dalle uscite informali del fine settimana agli eventi formali come i matrimoni, gli stivali alti al ginocchio offrono sia calore che stile, indipendentemente dalla stagione all'aperto.

Scarpe con il tacco, flat, modelli sportivi come le sneakers e ancora stivali o ankle boots: questi sono solo alcuni modelli popolari che dovresti avere nella tua collezione. Ti consigliamo, in caso tu stia iniziando da poco a creare il tuo guardaroba capsula, di puntare su modelli comodi e pratici ma soprattutto facili da abbinare.

Redazione a cura di LinkEasy