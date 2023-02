Cambi di residenza e domicilio, 5mila pratiche inviate al Comune con i Caf: "Al lavoro per recuperare i ritardi"

" Recentemente - ha spiegato l'assessore ai Servizi Anagrafici Francesco Tresso , rispondendo all'interpellanza presentata dal capogruppo del M5S Andrea Russi - è stato fatto il punto con i Caf aderenti per verificarne l’andamento dei primi periodi di attività e per meglio definire il proseguimento ".

4921 pratiche con i Caf

Al 31 gennaio 2023 sono state inviate, tramite piattaforma alla Città, 4921 pratiche: di queste 2165 erano cambi di indirizzo, mentre 2756 cambi di residenza da altri Comuni verso Torino. In totale sono state " accolte 849 pratiche di cambio di indirizzo e 657 pratiche di cambio di residenza, mentre le rimanenti sono attualmente in lavorazione ".

Più personale e Caf aperti il

L'intervento che Palazzo Civico vuole mettere in atto con i 102 uffici convenzionati prevede più personale destinato ai cambi di residenza/domicilio, l’individuazione di una task force dedicata che opera il sabato, oltre a corsi di formazione per acquisire maggior dimestichezza nell’utilizzo della nuova piattaforma informatica.

Recuperare i ritardi di Torino Facile

In parallelo l'Amministrazione sta lavorando, come ha spiegato l'esponente della giunta, "per recuperare i ritardi sulle pratiche inoltrate autonomamente dai cittadini sulla piattaforma Torino Facile, con l’obiettivo di riallineare i tempi di lavorazione entro l’estate". Verrà inoltre garantita una maggior presenza al numero di telefono indicato sul sito per le comunicazioni con i cittadini.