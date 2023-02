Chivasso, dal Pnrr arriva il finanziamento per la Piattaforma digitale nazionale dati

Fondi in arrivo dal Pnrr per il Comune di Chivasso

Con un finanziamento di 30.515 euro, il Comune di Chivasso aderisce alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza agevoleranno l’interoperabilità delle banche dati in un ecosistema che abilita lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra le PA attraverso una piattaforma unica, un catalogo di servizi software (API) in costante crescita e un insieme di regole condivise, al fine di incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese. Inoltre, con l’adesione all’Avviso, Palazzo Santa Chiara avrà l’opportunità di mettere a disposizione di altre amministrazioni i propri dati tramite la pubblicazione di nuove API nel catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.





“La finalità del progetto – ha spiegato il sindaco, Claudio Castello – è rendere concreto il principio europeo che stabilisce l’inserimento di informazioni una sola volta, consentendo così a cittadini ed imprese di non dovere più fornire i dati che la pubblica amministrazione già possiede per accedere a un servizio. Gli enti pubblici, infatti, dopo essere stati autenticati ed autorizzati dalla Piattaforma, saranno in grado di scambiare dati tra loro, ed erogare così servizi in maniera più rapida ed efficace”.