Calcio: Simone Inzaghi si prepara al derby contro il Milan

E così, mentre Stefano Pioli ha ancora da studiare i suoi piani di formazione, Simone Inzaghi è già sicuro di sé. Per la partita Inter-Milan, anche la squadra nerazzurra ha la sua formazione ma a quanto pare senza Joaquin Correa.

Simone Inzaghi e la formazione

Il tecnico dell'Inter per il derby contro il Diavolo, prepara la stessa formazione che gli ha regalato la vittoria a Riad. Non si esclude che mister Inzaghi possa inserire a chi punta più, ovviamente su Edin Dzeko, infatti Inzaghi, in questi giorni ha tenuto aperto il ballottaggio con Romelu Lukaku che sicuramente sarà al fianco di Martin Lautaro. Inoltre il tecnico, sembra piuttosto deciso rispetto a Stefano Pioli per quanto riguarda la formazione, da come sembra dunque davanti ad Andrè Onana, sul reparto della difesa ci saranno Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Poi in mezzo al campo ci saranno invece Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian e Federico Dimarco. Queste partite si possono seguire anche tramite agenzie sportive, dove tutti gli utenti possono avere le offerte dei nuovi bookmakers, bonus promozionali e ricchi premi, che per saperne di più si può andare sul sito https://www.22bet.eu.com/

Joaquin Correa infortunato?

A quanto pare, mister Inzaghi ha deciso che il giocatore argentino Joaquin Correa probabilmente non giocherà. Il giocatore durante l'allenamento ha avuto un problema ai flessori della coscia destra che deve ancora essere valutato con degli esami clinici. Dunque per l'argentino al momento non c'è nessuna conferma se sarà in campo, ma comunque la preoccupazione di mister Simone Inzaghi è quella del rischio del fermo ancora da accertare. Per il momento da quello che sappiamo, Joaquin Correa nel derby dovrebbe essere presente, ma potrebbe non giocare. Per le news sull'impianto sportivo Spinelli di Beinasco si può andare a leggere su questa pagina.

I rientri per l'Inter

Ma l'allenatore dell'Inter, finalmente può avere a disposizione sia Marcelo Brozovic che il calciatore sloveno Samir Handanovic in panchina. Entrambi i giocatori tornano dopo un infortunio al polpaccio e presto saranno di nuovo convocati. Anche per il nigeriano Simeon Tochukwu da quando è giunto nella squadra dell'Inter, non solo è mancato ma è stato costretto a saltare pure il Mondiale a causa di un problema ai tendini d'Achille. Il ragazzo molto sfortunato con gli infortuni anche lo scorso Gennaio aveva avuto altri problemi legati al bicipite femorale sinistro che lo hanno bloccato per ben due mesi.

I tifosi allo stadio San Siro

Per questo derby Inter-Milan, lo stadio di San Siro è già pieno, i biglietti esauriti con i tifosi che arrivano da tutte le parti d'Italia. Oltre 75.000 spettatori e 5,8 milioni di biglietti venduti, inoltre durante la sfida tra le due squadre storiche saranno previste coreografie spettacolari nelle due curve. In più nelle tribune ci saranno anche gli ex nerazzurri come Andrea Ranocchia, Beppe Baresi, Nicola Berti, Evaristo Beccalossi e Fabio Galante. Per non bastare pure i vip saranno presenti tra cui Yemen Crippa, l'attore Thomas Trabacchi e il cantante cinese Will Pan. Dunque un evento molto atteso da milioni di persone, dove il pubblico da casa, potrà vedere il derby su 210 grazie a 55 broadcaster di cui 14 sono sia nazionali che internazionali. La diretta tv e lo streaming sempre su Sky Sport e Dazn.