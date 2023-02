Il giandujotto di Gobino colpisce ancora: ha vinto il premio Oscar del cioccolato in Italia

Nuovo premio per Guido Gobino (foto Vianelli)

Ancora un successo per i dolci torinesi. Nell’ambito della fiera Pitti Taste Guido Gobino si è infatti aggiudicato il premio “Tavoletta d’Oro” 2023 per la categoria Gianduja con il Gianduiotto Monorigine Indonesia, prodotto con il metodo dell’estrusione e a base di Nocciola Tonda Gentile Trilobata del Piemonte, zucchero italiano, latte della filiera alpina piemontese e cacao aromatico della parte del Kalimantan orientale.

Inoltre, l’artigiano torinese ha ricevuto la menzione di “Cioccolato d’eccellenza” per la Crema spalmabile Tourinot, la Mezza sfera Gianduja Zafferano e Sale, la Cialdina al Latte ripiena di Pistacchio di Sicilia, la Pralina ripiena alla Liquirizia di Calabria, il Cremino al sale e il Tourinot Maximo.

Le Tavolette d’Oro, veri oscar del cioccolato, rappresentano i più autorevoli premi al prodotto di qualità in Italia e i giudizi degustativi sono assegnati secondo le schede di valutazione ideate dalla Compagnia del Cioccolato. In questa 21esima edizione, le commissioni hanno assaggiato oltre 1200 tra tavolette e altri prodotti (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutta ricoperta, praline, ecc.) e premiato in 15 diverse categorie una rosa di finalisti che rappresentano l’eccellenza del cioccolato italiano.