La Sala Rossa istituisce la Commissione per l'agricoltura e le foreste

Nel corso della seduta odierna, il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, una mozione presentata dal capogruppo M5S Andrea Russi che impegna il Sindaco e la Giunta ad istituire la Commissione consultiva per l’agricoltura e le foreste.

Nel presentare il documento, Russi ha ricordato come la commissione, sciolta quella precedente in carica a ridosso delle elezioni amministrative del 2021, sia prevista dalla normativa vigente, nello specifico dall’articolo 8 della Legge Regionale 63 del 1978.

La commissione dovrà essere composta dal Sindaco o un assessore delegato, che la presiede, da un consigliere comunale di maggioranza e uno di minoranza, da un imprenditore agricolo per ognuna delle organizzazioni professionali di categoria e da un lavoratore agricolo rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Ricordando infine che sul territorio cittadino sono registrate ed operative numerose aziende agricole, Russi ha precisato che la Commissione è un organo con funzioni propositive e consultive in materia di agricoltura, zootecnia e forestale con competenza locale e che la sua istituzione non comporta costi per l’Amministrazione.