Banco Alimentare del Piemonte compie 30 anni. Con le “camminate solidali” i passi diventano pasti

Banco Alimentare del Piemonte compie 30 anni. La prima iniziativa per celebrare questo importante compleanno "regala" due pasti alle persone in difficoltà economica. L’iniziativa si chiama “Cammina per il Banco Alimentare” e nasce dalla collaborazione con Pampa Trek, guida escursionistica specializzata in trekking.

3 ore di camminata il giovedì

Tutti i giovedì mattina, fino a maggio, sarà organizzata una facile escursione (della durata di circa 3 ore) in città o nelle immediate vicinanze. Oltre alla attività fisica, durante il percorso si potrà conoscere qualcosa in più sull’attività dell'associazione. Ma non solo. I passi diventano pasti: partecipare a una camminata significa donare due pasti per le persone che ne hanno bisogno.