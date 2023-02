L'artista Jr fa incontrare i bimbi profughi in piazza San Carlo con un flash mob di 500 persone [FOTO e VIDEO]

Cinque enormi teli, raffiguranti altrettanti bambini dei campi profughi dal Ruanda alla Grecia, a coprire piazza San Carlo. Sono loro i protagonisti della performance di arte pubblica realizzata oggi dall'artista francese JR, come anteprima della sua mostra che aprirà il 9 febbraio alle Gallerie d'Italia. A dare vita al flash mob 500 persone, che si sono ritrovate divise in gruppi in 5 punti a ridosso del "salotto buono" del capoluogo piemontese.