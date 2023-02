Paura in una palazzina di via Des Ambrois: una cantina va in fiamme e il fumo raggiunge l'androne e le scale

Fumo nero e puzza di bruciato in via Des Ambrois, nel pieno centro di Torino. Le fiamme hanno invaso una palazzina, all'altezza del civico 4, oggi pomeriggio poco dopo le 18.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco chiamati dai residenti. Dalle prime verifiche sembra che l'incendio sia partito da una cantina dello stabile. Il fumo avrebbe poi raggiunto le scale anche dei piani più alti.

Le fiamme sono state in breve tempo isolate e poi spente dai pompieri. Sul posto sono arrivate anche delle ambulanze per prestare soccorso ai residenti, anche se al momento non risultano persone intossicate.