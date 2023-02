In Piemonte torna la voglia di mattone: a Torino nei primi 9 mesi del 2022 +7,7% nelle compravendite

Il 2022 ha portato voglia di mattone, in Piemonte. Così come nel resto d'Italia. Lo certificano i dati dell'Agenzia delle Entrate, analizzati dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa.



In particolare, in giro per il Paese nei primi 9 mesi del 2022 hanno cambiato proprietà 576.118 abitazioni, con una crescita del +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. E Torino non fa eccezione, né a livello cittadino che a livello di provincia.

I numeri di Torino (e provincia)

Anzi, proprio la zona della città in senso stretto ha fatto vedere 11.777 compravendite nei primi nove mesi dell'anno passato (in attesa dei dati definitivi del 2022) mentre nello stesso periodo dell'anno prima se ne erano contate 10935. Una crescita, dunque, del +7,7%. A livello di territorio metropolitano e di provincia, invece, la crescita si è mostrata con il passaggio da 15273 a 15721, pari a quasi un +3% (+2,9% per l'esattezza).

Tutto il Piemonte è cresciuto molto

In giro per il Piemonte, poi, la situazione vede crescite ancora più robuste. Ad Alessandria addirittura +16,1%, mentre ad Asti la crescita è del +16,6%. Biella cresce del +6,8%, mentre Cuneo sale del 6,1%. Stabile Novara (+0,7%), mentre Verbania mostra la crescita ancora più vorticosa: +28,5%. Sfiora la doppia cifra Vercellli: +9,3%.