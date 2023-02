Via l'asfalto da via Stradella e nuove pensiline bus con le piante: a Torino 1 mln contro il cambiamento climatico

Via l'asfalto dalla copertura ferroviaria della Torino-Ceres. È questo il primo intervento green della Città contro il cambiamento climatico, finanziato con il fondo Pon Metro 2014- 2020 REACT EU, che prenderà il via nei prossimi giorni.

Il cantiere prevede la rimozione della pavimentazione esistente, in modo che il terreno sia in grado di assorbire le acque piovane, in una zona interessata negli ultimi anni dagli allagamenti. Verranno poi realizzati nuovi spazi verdi e piantati 80 alberi, creando così zone ombreggiate e fresche.

Nuove alberate e zone verdi

I lavori, che interesseranno un'area di circa 2.800 metri quadrati, prevedono la rimozione di mille e 400 mq di asfalto che oggi copre i parcheggi lungo via Stradella, dove rimarrà invariato il numero di posti auto a disposizione dei cittadini - e la sua sostituzione con pavimentazioni in grado di riflettere il sole. Verranno inoltre realizzate alberate ombreggianti con nuove aree verdi a disposizione dei cittadini, posizionate panchine "smart" che producono energia dal sole e attrezzi fitness dove ricaricare il telefonino pedalando.

Pensiline "green"

Verranno poi riqualificate anche 15 fermate del trasporto pubblico (in corso Matteotti, via Filadelfia, via Lancia, via San Donato, via Val della torre, corso Giulio Cesare, via Cigna e Via Genova, via Ventimiglia). L’intervento prevede la rimozione dell' asfalto o bitume, sostituito con materiali che assorbono meno il calore. Inoltre le 16 (in una fermata si interverrà su 2) pensiline metalliche diventeranno 'green': al posto dell'attuale copertura in metallo, verranno messe dei cassoni con le piante.

Via l'asfalto dai binari del 4

Previsto poi un intervento, in accordo con Gtt, su un lungo tratto di binari doppi della linea 4 lungo corso Giulio Cesare. Questa parte di tracciato dalla lunghezza di 200 metri, dopo la rimozione dell’asfalto attualmente presente, diventerà 'verde’ con la copertura di sedum. Gli interventi, finanziati con una somma di 1 milione di euro, “rientrano tra le azioni previste nel ‘Piano di Resilienza Climatica’", spiega l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, che aggiunge: "Si tratta di soluzioni che potranno contribuire a ridurre gli effetti delle isole di calore e delle piogge intense, ma allo stesso tempo consentiranno di avere spazi urbani più gradevoli, più vivibili, favorendo un diverso utilizzo dello spazio pubblico".