Il Comune di Grugliasco affitta l'area del pergolato degli orti urbani per feste e compleanni

Il pergolato si trova all'ingresso del parco degli orti urbani, in strada del Gerbido 55, e può ospitare fino a 80 persone che potranno usufruire dei parcheggi esterni, dei tavoli, delle sedie e delle attrezzature per cucinare, compreso il grande barbecue con 4 grandi griglie.

Il comune di Grugliasco e la società Le Serre mettono a disposizione dei cittadini residenti a Grugliasco, nel periodo primaverile ed estivo, il “pergolato della cicala” degli orti urbani, un'intera area immersa nel verde, a due passi dalla città, per lo svolgimento di eventi privati come compleanni, battesimi o cene tra amici.

Per informazioni lo sportello Orti Urbani in via Fratel Prospero 41, a Grugliasco il mercoledì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. ortiurbani@leserre.org – T 011 7805572