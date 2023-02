"Io esco", la call per giovani creative e creativi under 23 e per adolescenti piemontesi

"Io Esco" è un progetto che unisce Babilonia Teatri, La Corte Ospitale e Fondazione TRG, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Nasce come evoluzione di CASA MONDO, presentato lo scorso anno nella prima fase di Art Waves – produzioni e il cui esito finale era stato Pietre nere, uno spettacolo dedicato al tema della casa. Il tema della casa, la dimensione di indagine urbana e la relazione tra arte e impatto sociale restano al centro anche di questa fase due, che si sposta su Torino.

In questa seconda fase il lavoro coinvolgerà 10 creative e creativi under 23 e 50 adolescenti (14-18 anni), una delle categorie più colpite dalla pandemia, per provare a capire dove i ragazzi si sentono a casa all'interno della loro città, in quali luoghi e attraverso quali processi relazionali.

IO ESCO inizierà con un percorso di coprogettazione, a marzo 2023, per un gruppo di 50 adolescenti del territorio torinese, con l’obiettivo di porre al centro del processo artistico di Babilonia Teatri il loro sentire rispetto al tema degli spazi-casa all’interno della città, per provare a tracciare una mappa emotiva che sia in grado di raccontare quando la città accoglie e, per opposizione, quando respinge. Il percorso sarà condotto da Babilonia Teatri insieme ad una facilitatrice, uno psicologo e un architetto.

Ciò che emergerà dal processo di ascolto verrà trasformato in opera artistica dall'occhio di 5 artisti under 35, Elisa Pregnolato (fotografa), Nadia Pillon (illustratrice), Jonel Zanato (sound designer), Daniele Costa (videomaker), Fabio Orioli (illustratore) che saranno affiancati da 10 creativi locali tra i 18 e i 23 anni. Sarà infine compito di Babilonia Teatri, a partire dalle opere, dare forma ad un’installazione/performance multidisciplinare capace di adattarsi a spazi e tempi non convenzionali. La performance vedrà in scena la giovane performer Olga Bercini. Il debutto è previsto alla Casa del Teatro a maggio, all’interno della seconda edizione di GIOVANI SGUARDI, rassegna di spettacoli teatrali rivolti agli adolescenti. Lo spettacolo è prodotto da La Corte Ospitale, con il sostegno di MiC e Regione Emilia-Romagna.

Ecco dunque le due call per partecipare al progetto, la prima dedicata a creative e creativi under 23 e la seconda dedicata agli adolescenti. Invio iscrizioni entro il 19 febbraio 2023.