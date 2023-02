Chiusura vetrine e negozi: quali sono i problemi che possono generare delle serrande rotte

Di solito per predisporre la chiusura vetrine e negozi si pensa a adottare l’utilizzo di una serranda.

Infatti la serranda è un dispositivo di sicurezza, che viene adottato da tutte quelle persone che vogliono andare a proteggere e delimitare una zona precisa. Quindi, soprattutto quando abbiamo bisogno di difendere una proprietà privata utilizziamo una serranda e si tratta di un meccanismo particolarmente efficiente ed utile, solo che spesso ci dimentichiamo di farne la manutenzione e di gestirla almeno finché non si rompe.

Da questo punto di vista possiamo contare su dei professionisti che lavorano proprio al fine di andare a riparare le serrande guaste, che in quanto tali non possono servire all’utilizzo per il quale l’abbiamo installate. Il motivo per cui le serrande si guastano è dato dal semplice meccanismo per cui tutti i metalli tendono ad ossidarsi nel corso del tempo, figuriamoci una serranda che esposta verso l’esterno e che quindi è sottoposta a tutta una serie di sollecitazioni date dall’intemperie. Che siano detriti portati dal vento, umidità, tutta una serie di intoppi che, effettivamente, possono causare la formazione di ruggine o la possibilità di andare a usurare componenti importanti come le molle o le scatole.

Se la nostra serranda comincia a fare dei rumori molesti allora dobbiamo assolutamente pensare che, effettivamente, questa serranda potrebbe aver subito dei danni senza che ce ne siamo accorti, che sono scaturiti nel corso del tempo. Per intervenire in maniera immediata con un certo tempismo non possiamo che fare affidamento su un professionista del settore.

Quali sono i problemi che possono generare delle serrande rotte

Di solito il guasto alla serranda si verifica quando la apriamo e la chiudiamo, nel senso che la serranda potrebbe bloccarsi in sede di apertura e di chiusura. Questo significa che la serranda rimarrà a metà.

Oppure totalmente chiusa o totalmente aperta. Ogni volta che si verifica una situazione del genere è più che ovvio che ci si ritroverà a fare i conti con la serranda che non solo sarà completamente inutile ma a volte un vero e proprio ostacolo al nostro ingresso all’interno della nostra proprietà, che si tratti di un’attività così come di un garage. Visto che la serranda è un dispositivo di sicurezza, dobbiamo considerare una cosa molto importante, che se rimane aperta sia durante il giorno che durante la notte, magari sulla vetrina di un negozio di nostra proprietà, ci troveremo ad avere a che fare con una serranda che sarà un vero e proprio invito per i ladri che non potranno che approfittare della situazione.

Si tratta anche di manifestare una certa incuria davanti ai nostri clienti, soprattutto se il nostro negozio è dotato di vetrine e le persone hanno l’abitudine di passare davanti per vedere che cosa acquistare successivamente. Quindi, da questo punto di vista non possiamo assolutamente che richiedere un intervento piuttosto rapido al fine di non rimanere senza serranda. I professionisti che sanno fare la manutenzione di questo prodotto sono peraltro molto rapidi nel sostituire gli elementi usurati che generano il problema.