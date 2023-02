Pagamento a rate: una soluzione vantaggiosa non solo per esercenti e siti di e-commerce ma anche per i clienti

La fiducia in ambito commerciale è un criterio essenziale, soprattutto se si gestisce un'attività online dove non c'è contatto personale con il cliente. Se si desidera rafforzare la fiducia della clientela, perché magari mancano informazioni essenziali sull'azienda, le opzioni di pagamento sono molto importanti per stabilire un buon contatto. Se un negozio sconosciuto offre il "pagamento anticipato" come unica opzione di pagamento, probabilmente perderà molti potenziali clienti. Oggi, in particolare, gli acquirenti online si aspettano che venga loro offerto il metodo di pagamento preferito. E il rivenditore, può guadagnare punti a suo favore integrando chiaramente un mix di diversi metodi di pagamento comuni e innovativi. I pagamenti rateali ad esempio, stanno diventando sempre più popolari in ambito commerciale, in quanto consentono l'acquisto di beni costosi senza mettere troppo a dura prova il portafoglio dei clienti. Con questa formula di pagamento i consumatori finali si sentono più a loro agio e sono invogliati ad acquistare beni anche più costosi. In rete esistono diverse piattaforme che offrono servizi di pagamento frazionato e tra queste, una delle più accreditate è sicuramente FLOA Pay.

Cos'è il pagamento rateale?

Il pagamento a rate, si riferisce a una soluzione di finanziamento offerta dal commerciante e che consente al cliente di pagare il bene o il servizio acquistato in più rate mensili. In cambio, l'importo dell'acquisto è maggiorato di oneri finanziari che possono variare tra l'1,5% e il 4% dell'importo iniziale. Questo aumento nella maggior parte dei casi verrà addebitato al commerciante senza gravare sul cliente.

Quali sono i vantaggi per i clienti?

Il pagamento frazionato aumenta notevolmente la qualità dell'esperienza di acquisto del consumatore. Il pagamento in più rate permette al cliente di autorizzare una spesa particolarmente elevata evitando il rischio di scoperto. Questa operazione consente al cliente di controllare più facilmente il proprio budget, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria. Quando i clienti hanno la flessibilità di pagare un articolo in piccole rate, acquistano anche articoli più costosi che altrimenti non avrebbero potuto permettersi. Con gli acquisti rateali le cose possono essere acquistate e utilizzate immediatamente, anche se non sono state ancora pagate per intero. I rivenditori e i negozi online possono generare carrelli della spesa notevolmente più grandi attraverso l'acquisto rateale. Il pagamento a rate aumenta la soddisfazione del cliente e riduce il tasso di abbandono durante il processo di ordinazione.

Quali sono i vantaggi per l'esercente?

I rivenditori online con la formula del pagamento rateale non solo vendono di più e aumentano le loro entrate, ma possono anche ampliare la loro gamma e offrire articoli più costosi e di maggior prestigio. Poiché non tutti i negozi online offrono pagamenti rateali, questa opzione consente loro di distinguersi dalla concorrenza e poter così acquisire nuovi clienti. Inoltre, mentre il cliente pagherà il suo acquisto in più rate mensili, il commerciante verrà pagato immediatamente. In caso di controversia, è il prestatore di servizi di pagamento che sarà responsabile del recupero delle fatture non pagate. Quindi il commerciante non dovrà fare nulla! Il pagamento a rate può innescare l'acquisto di un cliente titubante. Aumenta anche il tasso di affidabilità, poiché offre un servizio che può essere decisivo nella scelta dell'utente. Fidelizzare i clienti è un fattore essenziale nella vendita online e offrire il pagamento a rate aiuta a raggiungere questo obiettivo. La cosa importante per il commerciante, come dicevamo prima, è scegliere una soluzione di pagamento affidabile che copra sia il venditore che l'acquirente. Online, esistono numerose piattaforme che offrono un servizio di pagamento rateale ai propri clienti, ma spetta sempre all'esercente trovare quella più affidabile e più semplice da usare.