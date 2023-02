Bando periferie Top Metro: ecco gli interventi a Venaria Reale

Il “Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” (DPCM 25/05/2016) ha sperimentato e avviato dal 2017 interventi finalizzati alla riqualificazione delle periferie e al miglioramento della sicurezza del territorio

Il progetto ToP Metro della Città metropolitana di Torino si inserisce all'interno della visione di sviluppo delineata dagli assi direttori del Piano strategico metropolitano, laddove l'obiettivo generale è quello di una Città della Qualità, intesa quale luogo coeso. Nello specifico, riguarda 11 Comuni contigui al Capoluogo Torino, con popolazione superiore a 10mila abitanti (Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro e, appunto, Venaria Reale).

Si articola nelle 5 tipologie di azione previste dal bando e agisce sia sul recupero fisico di luoghi e manufatti periferici collocati nelle aree di cerniera tra urbanizzato denso della Città capoluogo e aree conurbate limitrofe, sia sul capitale umano, sociale e relazionale, così da innescare processi di rivitalizzazione multidimensionali che coinvolgano la sfera pubblica così come quella privata.

Il sindaco di Venaria Fabio Giulivi: “ToP Metro è un progetto d’eccellenza che ha saputo individuare azioni che concretamente contribuiscono a cambiare i territori dell’area metropolitana. Misure che tendono ad aumentare la qualità della vita dei cittadini. È una nuova occasione di rilancio per Comuni sì periferici, ma sempre più solo dal punto di vista geografico e non sociologico, con il chiaro obiettivo di accrescere la forza attrattiva delle città. Il tutto in un contesto in cui il centro è l’uomo, che grazie alle opere pubbliche può puntare ad una più elevata coesione sociale in un ambiente ecosostenibile, con una mobilità condivisa e green, atta ad avvicinare i territori, oltre che dal punto di vista economico e produttivo, anche dal punto di vista culturale”.

Il progetto, che ha visto i primi passi nel 2016 con le prime riunioni di presentazione alla popolazione, prevedeva un contributo di circa 40 milioni di euro dal Governo di quel tempo, capace di attivare un investimento totale di 113 milioni di euro, reso possibile dal cofinanziamento privato (34 milioni di euro circa, ossia più del 37% dell’investimento totale) e al cofinanziamento dei singoli Comuni attuatori.

Per il territorio di Venaria Reale il contributo assegnato è stato pari a 12 milioni di euro e ha consentito la realizzazione di 7 interventi appartenenti a tutte le 5 categorie del bando:

- riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri (tipologia A)

- lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (Tipologia B)

- progetto varchi elettronici accessi città (Tipologia C)

- progetto Housing Sociale “Cà Buozzi” (Tipologia D)

- valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni e riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica (Tipologia E)

Rossana Schillaci, Consigliera della Città metropolitana di Torino: “Con ToP Metro, la Citta metropolitana di Torino ha avviato un importante processo di sviluppo territoriale e riqualificazione urbana di ampie porzioni su 11 comuni medio grandi della prima cintura torinese, che necessitavano di interventi in termini di sicurezza, riqualificazione urbana, innovazione e sostegno all'impresa e inclusione sociale”.