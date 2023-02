Rifiuti, Torino differenzia meno di Milano: "Servono ecocentri per ogni Circoscrizione"

Milano fa meglio di Torino sulla raccolta differenziata. E il capoluogo piemontese è ben distante dal raggiungere l'obiettivo di legge del 65% di rifiuti differenziati. A fare la "radiografia" ai cassonetti è la Consulta comunale per l'Ambiente e il Verde, che ieri è intervenuta in Commissione per fornire spunti di modifica al contratto di servizio di Amiat.

Milano e Torino

A Milano, secondo i dati aggiornati al 2020, i residenti erano quasi un milione e 400 mila. Il tasso di raccolta differenziata era del 62,73%, pari a 273 chili a persona di spazzatura divisa in maniera corretta, su 435 chili prodotti in totale. Numeri che mettono nero su bianco come la città della Madunina, e i suoi abitanti, siano più virtuosi di noi. A Torino infatti nel 2021 c'erano circa 871mila residenti. E la percentuale di differenziata si ferma al 51%, ben 11 punti sotto Milano.

Un ecocentro per Circoscrizione

Andando a guardare nel dettaglio i dati, i torinesi producono ogni anno 466 chili di spazzatura a testa, conferendone nei diversi contenitori di carta/vetro/plastica solo 237 chili. Numeri che hanno spinto la Consulta ad elaborare una serie di proposte. La prima è di aumentare i numeri degli ecocentri. I punti di raccolta - dove è possibile gettare gli oggetti non conferibili nei cassonetti come sfalci, ingombranti, vernici, olii esausti - sono attualmente sette all'ombra della Mole: la richiesta è di metterne uno per Circoscrizione.

Coinvolgere le categorie economiche

Oltre questo l'organo auspica il coinvolgimento delle categorie economiche, commerciali e della stessa Consulta nella costruzione del contratto di servizio. Il modello da seguire potrebbe essere quello della collina, dove il Consorzio Chierese per i servizi ha avviato circa dieci anni fa un confronto che ha portato a superare l'80% di differenziata nei comuni aderenti. Altro spunto quella di prevedere nelle bollette dei rifiuti incentivi in base ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata.

