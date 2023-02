In via Bellezia un nuovo polo culturale e sociale con 4 associazioni

In via Bellezia nasce un polo per i bisogni del territorio. La Circoscrizione 1 ha infatti concesso alcuni locali di via Bellezia 19 alle associazioni Eco delle città, L’arteficio, Sicurezza e lavoro, Soluzioni artistiche.

Le quattro realtà hanno presentato un progetto che prevede attività "con valenza culturale e ricreativa", a se ne affiancano "altre maggiormente sociali e inclusive rivolte a italiani e a migranti". La nuova concessione si pone in continuità con quanto già svolto in passato negli stessi locali, mentre dall’altro implementa la rete dei soggetti del terzo settore che potranno collaborare con le Associazioni.