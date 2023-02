Anziano rapinato, picchiato e sequestrato in casa per tre orologi: 5 arresti a Torino

Nel corso della mattinata dell’8 febbraio, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di cinque persone, tre uomini e due donne, gravemente indiziate dei reati di sequestro di persona e di rapina in abitazione, perpetrati in data 6 giugno 2022 in pregiudizio di un anziano (classe 1938), residente in questo capoluogo.