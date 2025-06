Incidente sulla statale del Monginevro, centauro in ospedale dopo lo scontro con un quad

Mattinata di rallentamenti sulla strada statale 24 del Monginevro, teatro di un violento incidente tra una moto e un quad. Lo scontro è avvenuto oggi, domenica 29 giugno, e ha causato il ferimento del motociclista, prontamente soccorso dal personale del 118.

Il centauro è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, al momento, non sono note ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri, per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto, e il personale del soccorso stradale, impegnato nelle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

A causa dell’incidente, si sono formate lunghe code e rallentamenti lungo la statale, con disagi per gli automobilisti in transito, proprio in un fine settimana di traffico intenso tra spostamenti turistici e rientri.