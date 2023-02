Inaugurato a Collegno il nuovo spazio Enel di corso Francia

È stato inaugurato oggi il nuovo Spazio Enel Partner di corso Francia, a Collegno. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati, costituiranno un punto di riferimento per la città offrendo sia consulenza per le forniture di elettricità e gas, sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco Francesco Casciano, Cristiana Ligas, Responsabile Responsabile B2C Nord Ovest e Sardegna Enel Energia e gli imprenditori Massimo Carena e Mercede Vignolo titolari di NT Gruppo impianti.

Presso lo Spazio Enel di Collegno i cittadini potranno richiedere l’attivazione di contratti luce, gas e fibra, informazioni sullo stato dei pagamenti e sui consumi, acquistare prodotti di efficienza energetica, come ad esempio caldaie e clima, ed usufruire della consulenza sulle offerte commerciali più adatte alle proprie abitudini. Inoltre, sarà possibile effettuare in loco il pagamento delle fatture tramite POS usufruendo del servizio di EnelX, estendibile anche a bollette di qualsiasi trader, RAV, MAV e la possibilità di effettuare ricariche telefoniche di tutti i principali operatori; questa importante novità permetterà ai cittadini di evitare le code agli uffici postali.

“Con questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Cristiana Ligas per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Questo significa attenzione alle comunità locali e qualità nei servizi che proponiamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica”.

Il negozio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. A Collegno è già presente uno spazio aperto al pubblico in Via Edmondo De Amicis 17, mentre nelle vicinanze è possibile rivolgersi al negozio di Rivoli di via Rombò, o a quelli di Torino di corso Monte Cucco o del Centro Commerciale Lingotto.

Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni per le forniture di energia elettrica e gas.