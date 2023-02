Case di Comunità, l'allarme del Direttore Asl di Torino: "Rischio contenitori vuoti, manca personale"

Il rischio è di creare dei "contenitori" vuoti: "Ci troviamo a fare i conti con il personale, che con il PNRR non è stato considerato". È questo l'allarme lanciato dal Direttore Generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco, intervenuto questa mattina in Commissione, sulle Case e Ospedale di Comunità previsti dalla missione 5 e 6 del Piano Nazionale. A livello metropolitano l'investimento complessivo è di oltre 205 milioni di euro, che serviranno per 48 Case di comunità (per un totale di 72 milioni di euro), 15 Ospedali di comunità (37,5 milioni di euro) e 23 Centrali operative territoriali (per un totale di 2,3 milioni di euro).

Da 15 anni nessuna programmazione per sostituire chi va in pensione

"Da almeno 12-15 anni - ha spiegato Picco - manca la programmazione per sostituire i medici e infermieri che vanno in pensione: il rapporto è di un dottore ogni 20 infermieri. Se vengono a mancare, in un contesto di progressivo invecchiamento, è un problema gravissimo sia in ambito sanitario che nelle scuole di specializzazione". "È difficile dirvi - ha poi aggiunto - come ne usciremo da questa situazione: facciamo fatica sia a trovare professionisti per i pronto soccorsi, che infermieri".

Master in medicina del territorio

Una prima risposta ai problemi è arrivata ieri mattina: in Lungo Dora Savona è stato inaugurato il primo master di medicina del territorio, che formerà i professionisti destinati a lavorare nelle nuove strutture territoriali previste dal Pnrr, come le Case e gli Ospedali di Comunità, e nell'ambito della domiciliarità. "Abbiamo già assunto 50 sanitari in questo ambito e ne prenderemo altri", ha concluso Picco.

Cento euro in più a chi lavora nei pronto

Altra novità arrivata ieri sul fronte sanitario è l'accordo siglato ieri tra Regione e i sindacati di categoria (Cgil, Cisil, Uil, Confsal, Nursind e Nursing up), che prevede cento euro al mese in più per chi lavora in Pronto soccorso. Un beneficio che riguarderà, in Piemonte, poco meno di 3.000 professionisti della sanità.