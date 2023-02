La Scuola di Applicazione dell'Esercito culla della cultura: dal 14 febbraio quattro eventi ospitati al Circolo Ufficiali

Il Palazzo Generale Beraudo di Pralormo, in Corso Vinzaglio, dal 14 febbraio e fino a fine marzo sarà sede di quattro incontri culturali organizzati dal Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito in sinergia con il Centro Studi Piemontesi.

Ognuno si svolgerà a partire dalle 18.30, e sarà impreziosito dalla collaborazione del Dott. Giancarlo Bonzo - in virtù del suo ruolo pregresso di Amministratore Delegato del Centro Congressi dell’Unione Industriale di Torino - che dialogherà con gli ospiti di volta in volta presenti.

La prima conferenza, dal titolo: “Una volta sola. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere”, avrà luogo il 14 febbraio e potrà contare sulla presenza di Mario Calabresi, giornalista, scrittore ed ex direttore de La Stampa e poi di Repubblica.

La seconda, intitolata: “Un anno in Piemonte”, si svolgerà il 1 marzo e vedrà come protagonista Beppe Gandolfo, responsabile dei giornalisti torinesi di Mediaset e, dal 1998, corrispondente di tutte le testate Mediaset per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

La terza, dal titolo: “Far parte per te stesso: Dante e la politica”, avrà luogo il 15 marzo e sarà arricchita dalla presenza del professor Carlo Ossola, filologo e critico letterario.

La quarta, intitolata: “Vizi d’arte”, sui temi di Arte ed Estetica, si svolgerà il 29 marzo e ospiterà il Professor Ugo Nespolo e il Dottor Bruno Quaranta.

Tale iniziativa culturale è un motivo d’orgoglio per Mauro D’Ubaldi, comandante dell’Istituto di Formazione e Generale di Corpo d’Armata, che ha dichiarato: “E’ questo un primo passo verso la ripresa delle attività di carattere prevalentemente socio-ricreativo, con funzioni morali e sociali presso il Circolo Unificato dell’Esercito che si sta rivelando sempre più un luogo d’incontro, non solo per la comunità militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, ma anche sede di eventi culturali e sociali a disposizione della città”.