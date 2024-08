Sono iniziati i lavori per la sostituzione dei vetri della facciata del liceo Regina Margherita di via Valperga Caluso 12, a Torino, seriamente danneggiati dal violento nubifragio dello scorso 2 agosto.

Per il momento il Servizio Edilizia scolastica della Città metropolitana ha optato per una soluzione provvisoria, che permetta di ripristinare nell’immediato le condizioni di sicurezza necessarie per preservare i locali dalla polvere e dall’intrusione di animali.